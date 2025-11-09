◆フィギュアスケートグランプリシリーズ第４戦ＮＨＫ杯最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）各種目のフリーが行われ、ペアで結成３季目の「ゆなすみ」こと長岡柚奈（２０）、森口澄士（すみただ、２３）＝木下アカデミー＝組が総合４位と健闘した。フリーは２２年北京五輪王者の中国ペアを上回る３位となり、来年２月開幕のミラノ・コルティナ五輪代表入りへ弾みをつけた。男子は鍵山優真（２２）＝オリエンタル