NHK大河ドラマ『べらぼう』で井上祐貴演じる松平定信の誠実さ、責任感の強さが回を重ねるごとにどんどん愛しく感じられるようになってきた。 参考：『べらぼう』でも“文化系オタク”の一面が発揮される？松平定信の知られざる素顔を解説 定信としては、いつも大真面目。世の中を良くしたい、自分の政治手腕によって民の生活を豊かにしなければ、という強い信念に基づき行動している。幼少期からの田沼意次（渡辺謙）への