【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）が主演を務める『仮面の忍者 赤影』の第3話が、11月9日に放送される。 ■佐藤大樹と山本千尋がソードバトル 今回の第3話で、ついに赤影（佐藤）、青影（木村慧人）、白影（加藤諒）の“三影”が揃い踏み。信長（EXILE TAKAHIRO）が“赤影”と青影“の名を授け、金目教に挑む使命を与え、3人の宿命は一気に加速していく。 滝川一益（忍成修吾）が主