DeNAは新任の加藤1軍バッテリー戦術・育成コーチがユニークなトレーニングを導入した。フライングディスクを使った捕手の“キャッチボール”で、捕ってから投げるまで下半身は捕手の動き。初めて取り組んだ来季の正捕手候補の松尾は「股関節の可動域を広げることと体重移動を意識して、楽しみながら、いい練習メニューだったと思う」。かねて加藤コーチは百均（100円均一ショップ）で探してきたアイテムを野球の練習に取り入れ