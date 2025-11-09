◇桃園アジアプロ野球交流戦楽天1ー3モンキーズ（2025年11月8日台湾・桃園）楽天は試合に敗れ、1敗1分けで交流戦を終えたが、凱旋リレーで球場を沸かせた。育成右腕の蕭斉（シャオ・チ）が1点リードの5回に2番手で登板。2本の二塁打を浴びて同点に追いつかれ「顔なじみの選手と対戦できてうれしかったが、打たれてしまったことは悔しい」と振り返った。6回には台湾代表として来春のWBC出場を見据える宋家豪（ソン・チ