歌手の相川七瀬（50）が8日、都内でデビュー30周年を記念したコンサートを開催した。1995年のこの日に「夢見る少女じゃいられない」でデビュー。「30年も歌えるとは思っていなかったけれど、こうして続けてこられたのは皆さまのおかげ」とファンに感謝した。ステージでは黒のレザーパンツ姿でマイクスタンドを振り回すなど大暴れ。「恋心」など20曲を歌唱した。来年11月に日本武道館でライブを開催することも発表した。