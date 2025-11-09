「第15回みやこS」はダート中距離で飛躍を期すメンバーがそろった。ラムジェットの復活に期待したい。昨年、東京ダービーを制覇。今年は中東遠征でサウジC6着、続くドバイワールドC9着、帰国初戦の帝王賞6着と上半期はなかなか結果を残せなかったが、2度目の海外遠征となった前走コリアC3着で復調の兆しを見せた。韓国から帰国後は検疫と放牧を挟み、帰厩後は順調に調教を消化。追い切りは先週、今週と力強く動いた。京都は