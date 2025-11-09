巨人・田中将大投手（３７）が８日、仙台での３年ぶり白星を視界に、先発競争を勝ち抜く決意を示した。同市内で小学生約３０人を対象とした初心者向け野球教室「マー君カップ２０２５」を２年連続で開催。プロ２０年目の来季、古巣・楽天との交流戦は来年６月９〜１１日に敵地で開催されるだけに「試合を見に行って野球は楽しいなと思ってほしい。ジャイアンツも交流戦がありますので、見てもらえたら」と呼びかけた。移籍１年