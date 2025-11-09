モデルで女優のすみれが、ニットワンピース姿を披露した。９日までに自身のインスタグラムを更新。胸元が大胆に開いたデザインのワンピースを、抜群スタイルで着こなした。フォロワーからは「素敵すぎる」「女神」の声が寄せられた。すみれは５日にストーリーズを更新し、父・石田純一と息子の３人で撮影した「３世代」ショットを公開して話題に。石田の妻・東尾理子の長男である理汰郎くんの誕生日祝いで集まったようだった