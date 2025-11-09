◆フィギュアスケートグランプリシリーズ第４戦ＮＨＫ杯最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）各種目のフリーが行われ、男子は鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が大会３連覇。五輪シーズンのＧＰ初戦を何とか勝ちきった。鍵山は、冒頭の４回転サルコーで出来栄え点３・６０点を引き出したが、続く４回転トウループで転倒。その後は持ち直してフリー２位の１８８・６６点、ＳＰのリードを保って日