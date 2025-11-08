2025年10月2日、ホンダは「ヴェゼル」を一部改良し発売しました。 コンパクトSUVの代表的な車種として挙げられるヴェゼルの一部改良に、SNSでも注目が集まっているようです。 では、具体的にはどのような反響が寄せられているのでしょうか。 そもそも現行型ヴェゼルはどんな車？ 現行型のホンダ「ヴェゼル」は、2021年4月23日に発売されたコンパクトSUVです。 ヴェゼルの開発はホンダ独自の「マン・マキシマム／メカ・