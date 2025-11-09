過去10年で傾向を探る（18年は休止。20〜22年は阪神）。☆前走クラスオープン特別組が5勝、2着4回、3着3回と好成績。重賞組は【2・3・4・41】とやや物足りない。地方重賞組も【1・1・2・21】と狙いづらい。☆前走着順1〜4着が7勝。6着以下は4頭しか馬券に絡んでおらず、前走好走馬を信頼したい。☆人気1番人気は【2・1・1・5】、2番人気【1・1・1・6】で信頼度はそこまで高くない。7番人気2勝、11番人気が1勝と波乱