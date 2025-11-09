2着は8番人気のフクチャンショウ。勝ち馬には3馬身差の完敗も、中団からジワジワと長くいい脚を使って地力を示した。3戦連続で騎乗した戸崎は「レースが上手だし、着実に力をつけている。追ってからしっかり伸びてくれた」と成長を実感した様子。今後について加藤征師は「これでオープン入り。オーナーと相談だが、マイルまでの重賞戦線に行くことになるだろう」と話した。