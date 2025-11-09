デュプランティエはシーズン中、坂本のリードに絶大な信頼を置いていた（C）産経新聞社11月15、16日に行われる「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025日本VS韓国」に向け、侍ジャパンは現在、宮崎県で秋季キャンプを行っている。公式SNSではキャンプの様子が公開されているが、その中ではシーズン中と変わらぬ絆に注目が高まっている。【動画】まさしくゴイゴイスー！ デュプランティエの奪三振ショーをチェック侍ジャパン公