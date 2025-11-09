厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業年報」（令和5年度）によると、国民年金の繰上げ受給は24.5％、繰下げ受給は2.2％と、特に繰下げ受給を選択する方はまだ少ない状況となっています。タイトルの答えは、当然「Yes」です。制度上では、最大84％増やして繰下げ受給することが可能です。 本記事では、繰下げ受給を選択する場合に覚えておきたい事項について確認しています。 老齢年金の繰下げ受給の制度 老齢年金