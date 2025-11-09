京都6R・新馬戦（芝1400メートル）は中団を追走した5番人気コスモレッド（牝＝北出、父カリフォルニアクローム）が直線、大外から上がり3F最速タイとなる34秒5で差し切り、初陣Vを決めた。高杉は「追い切りに乗った時より、いい状態に仕上げてくださいました。反応も良く、いい内容でした」とパートナーを称えた。北出師は「ジョッキーが上手に乗って、いい勝ち方。稽古通りの競馬だった。放牧を挟んで阪神JF（12月14日）に登