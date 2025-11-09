芝クッション値9.2＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前13.4％、4角12.5％ダートG前2.8％、4角3.9％※土曜午前5時30分。芝は3〜4角と正面内側に軽微な傷みはあるが、全体的には良好。ただ、日曜は雨予報で馬場悪化は避けられない。雨が降ればダートは時計が速くなる。