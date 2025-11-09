芝クッション値10.7＝やや硬め※土曜午前7時含水率＝芝G前9.2％、4角8.7％ダートG前3.9％、4角3.6％※土曜午前6時。芝は内側に傷みがあるが、全体的に良好。雨の影響で時計がかかりそう。ダートは重まで悪化するか。脚抜きが良くなり、先行馬有利の見立て。