芝クッション値9.2＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前12.1％、4角12.9％ダートG前3.7％、4角3.4％※土曜午前5時。土曜の芝は開幕週らしく内、前を通った馬の好走が目立った。降雨予報だが、雨量は少なく傾向は変わらない。ダートは時計が速く先行馬が有利。