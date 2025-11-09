きょうは全国的に冷たい雨が降り、特に西日本は太平洋側を中心に雨脚が強まるでしょう。念のため、落雷や突風にもご注意ください。予想最高気温はきょうは全国的に平年並みかやや低く、東京都心は師走並みの季節先取りの肌寒さとなるでしょう。あすとあさっては冬型の気圧配置となり、北海道の市街地や東北から北陸の山沿いで雪が降る予想です。太平洋側は晴れますが、北よりの風が強く吹くでしょう。この先の気温は北日本と東日本