国連人権理事会が置かれる国連欧州本部＝昨年1月、スイス・ジュネーブ【ジュネーブ共同】国連人権理事会は8日までに、米国の人権状況を検証する手続きに米国が参加しなかったため、米国への審査を今月から来年11月に延期すると決めた。米国の不参加を「残念だ」と強調し、協力を再開するよう呼びかけた。トランプ米大統領は「反米的」な人権理からの脱退を表明している。国際人権団体アムネスティ・インターナショナルは「あか