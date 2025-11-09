８日放送の日本テレビ系「ｗｉｔｈＭＵＳＩＣ」（土曜・午後１０時）に、９人組人気アイドルグループ「ＳｎｏｗＭａｎ」が出演。どこよりも早い「今年を表す漢字」を一人一人発表した。ラウールと渡辺翔太は、仕事で海外へ行くことが多く、飛行機にたくさん乗ったことから「飛」を挙げた。ラウールは「辛」も示し、苦手だった辛い食べ物にトライしてハマったからだと話した。そのほか、宮舘涼太は「脱」（自分の殻を破れ