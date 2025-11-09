◆紅白戦白組１―３紅組（８日・Ｇタウン）巨人の阿部慎之助監督（４６）は８日、Ｇタウンでの紅白戦をネット裏３階の部屋で視察した。ベンチ入りせず、采配をコーチ陣に託して高所からチェック。「いろんなところが見えました」と結果以外の細かい部分まで目を光らせた。特に注目したのが守備の個々の動きだ。「普段見えないところが、上から見ることで全体が見える。はっきり分かりますよね。カバーリング行ってないなとか