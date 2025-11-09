◆紅白戦白組１―３紅組（８日・Ｇタウン）巨人の田中千晴投手（２５）が８日、来季の１軍定着を誓った。紅白戦では１―３の７回に白組で登板し、最速１４７キロで１イニングを３者凡退。「とにかく１軍にいたい。最初から最後まで１軍にいる。なんの仕事でもいいから１軍に居続けることが目標です」と強い思いを口にした。悔しさを糧に飛躍する。２４年のオフに右肘のクリーニング手術を受け、今季は１軍登板なし。「『明日