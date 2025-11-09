【出走取消】▽1R…マッシブショット（四肢挫創）▽4R…ガンダ（両前肢挫創）【競走除外】▽4R…リナクィーンアスク（馬場入場後に左前肢ハ行）【競走中止】▽4R…クロウサギ（発走直後に内に逃避し落馬）【過怠金】▽5R…吉田豊3万円（後検量について注意義務を怠る）【戒告】▽1R…三浦（3角内斜行）▽6R…津村（直線内斜行）▽7R…石橋（発走後まもなく内斜行）