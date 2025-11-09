小幡が自分自身をいじめ抜いている。SGL尼崎での秋季練習ではフリー打撃にロングティーと振り込み、特守で締める日々。今季はキャリアハイの89試合に出場したが、納得はしていない。来季こそ、遊撃の定位置を手中に収める覚悟だ。「もちろん、レギュラーで。出るからには全試合出場をクリアしたいと思う」目標達成には、体力強化が必須。そのためにこの秋は「朝活」をスタートさせている。午前10時から始まるハードな全体練