侍ジャパンの阪神・坂本は強化合宿3日目を終え「いろいろやらないといけないことがいっぱいあるので、まだまだ頑張ります」と汗をぬぐった。全体練習後の特打では能見投手コーチが打撃投手を務め、メイングラウンドで振り込み。「自主トレを一緒にさせてもらってる時から投げてもらっています。気持ちよく打たせてくれなかった。打ち取りに来ていた。術中にはまっていました」と苦笑いを浮かべた。