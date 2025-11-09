◇フィギュアスケートグランプリ（GP）シリーズ第4戦NHK杯最終日（2025年11月8日大阪・東和薬品ラクタブドーム）男子はGP初戦の鍵山優真が、好リカバリーで逃げ切った。序盤の4回転トーループで転倒し、連続ジャンプにならず。それでも、後半の4回転トーループに2回転を意地でつけ、前日にミスの出たスピン、ステップも最高難度のレベル4でそろえた。3連覇達成にも「もっと素晴らしい演技を届けたかったので悔しさ8割」と