宮崎市内で合宿を行っている侍ジャパンが８日、初の実戦形式での練習を行った。投手陣では高橋宏（中日）、曽谷（オリックス）、北山（日本ハム）、藤平（楽天）らが登板。野手陣が「ライブＢＰ」の形式で、代わる代わる打席に入り、実戦打撃を行った。投打にこのメニューを取り入れた目的は「ピッチクロック」「ピッチコム」が導入されるＷＢＣルールに対応するためだ。投手は捕手の返球を受けてから、無走者時で１５秒以内