新日本プロレス８日の愛知・安城大会で、棚橋弘至（４８）が米国・ＡＥＷのオカダ・カズチカ（３８）と再会。来年１月４日東京ドーム大会で行われる引退試合での対戦が決定した。この日のメインイベントに出場した棚橋は「ファイナルロード」と銘打たれたシングルマッチでＹｕｔｏ―ＩＣＥと対戦した。大垣市立東中学校の後輩にあたるＩｃｅの猛攻にさらされながらも、ハイフライフローで勝利を収めた。しかしこの日のハイラ