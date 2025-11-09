７人組「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のＲＹＯＫＩこと三山凌輝（２６）がグループを脱退することが分かった。８日、所属事務所「ＢＭＳＧ」が公式ホームぺージで発表した。「この度、ＢＥ：ＦＩＲＳＴのメンバーであるＲＹＯＫＩが、２０２５年１１月８日（土）をもちましてグループから離れることをご報告申し上げます。日頃より温かく応援してくださるファンの皆様、そして関係者の皆様へ、突然のご報告となりますことを心よりお詫び申