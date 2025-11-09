◆紅白戦白組１―３紅組（８日・Ｇタウン）阿部巨人が目指す“新機動力野球”の一端が８日、お披露目された。秋季キャンプで行われた紅白戦（Ｇタウン）で、両軍合わせて７盗塁、３犠打。適時打なしで全４得点が生まれた。重盗やヒットエンドランなど、足でかき回して１点を奪いにいく新攻撃スタイルを初めて実戦で試し、収穫と課題を得た。実戦を想定した走塁練習も導入したこの秋。機動力と作戦を組み合わせた攻撃を目指し、