アジアの13の国と地域が参加する国際的な短編映像コンテスト「デジコン6アジア」の授賞式が開催され、韓国のアニメーションがグランプリに選ばれました。今年で27回目となる「デジコン6アジア」。2000年からTBSが主催してきた短編映像コンテストで、優れたコンテンツクリエイターの発掘を目的としています。今年グランプリを受賞したのは、韓国のチョン・ダヒさん（43）が手がけた短編アニメーション「ソサイエティ・オブ・クロー