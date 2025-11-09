これまでになかったサイズの「ランドクルーザーFJ」を発表（写真：トヨタ自動車）【写真】ジャパンモビリティショー2025でかねて噂されていた小さなランドクルーザー「FJ」が発表に！トヨタ自動車が「ランドクルーザーFJ」を、2025年10月29日に日本で初公開。舞台は東京ビッグサイトでの「ジャパン・モビリティ・ショー2025」だ。【写真】カワイイだけじゃない！ランドクルーザーFJのデザイン（40枚以上）「2年前にランドクルーザ