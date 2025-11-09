DeNA・伊藤光捕手（36）が国内移籍を視野に海外FA権を行使する手続きを取ったことが8日、関係者への取材で分かった。プロ18年目の今季は6試合の出場にとどまったが、2軍では75試合に出て打率・309。周辺に「今後の野球人生を考え、他球団の評価を聞いてみたい」と話しているという。07年高校生ドラフト3巡目で明徳義塾（高知）からオリックスに入団し、14年にベストナインとゴールデングラブ賞を獲得。18年途中にトレードでD