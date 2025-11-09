テレビ朝日のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」に出演中の女優・今森茉耶（19）が8日、20歳未満での飲酒が発覚したとして所属事務所「seju」から契約解除され、番組も降板した。事務所は「重大な契約違反に該当すると判断した」と報告。番組は子供向けであることから、制作側は「20歳未満での飲酒の事態の重大さを鑑みての降板」と説明した。シリーズ初の「女性ブラック戦士」として出演していた今森は