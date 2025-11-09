◇スポニチ主催女子ゴルフツアー TOTOジャパンクラシック第3日（2025年11月8日滋賀・瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）国内唯一の米女子ツアーのオフィシャルイベントで日本ツアーを兼ねるビッグトーナメントは3打差の7位から出たルーキーの荒木優奈（20＝Sky）が8バーディー、1ボギーとこの日最少の65で回り、通算15アンダーで首位に浮上した。勝てば来季から2年間の出場権が得られる米女子ツアー挑戦へ意欲を見せた。畑岡奈