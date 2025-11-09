◇秋季高校野球東京都大会準決勝関東第一9―1桜美林（2025年11月8日神宮）来春選抜の重要な選考資料となる秋季高校野球の東京都大会準決勝が8日に神宮球場で行われ、関東第一は9―1で桜美林に7回コールド勝ちし、決勝進出を決めた。最速146キロ右腕・高橋友朔（ゆうさく＝1年）が先発で5回2/3を8安打1失点。143キロをマークした直球を軸にゲームメークの役割を全うした。昨夏の甲子園で準優勝した際の主将だった高橋徹