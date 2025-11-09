SVリーグ東レ静岡は8日、ホームの三島で首位の大阪Bに今季初のストレート負けで3連敗を喫し、暫定順位もブービーの9位まで下がった。第2、3セットいずれも先にセットポイントを奪った。しかし、詰めが甘い。特に第3セットはチャレンジ成功のいい流れを生かせず、痛恨のサーブミスを連発。最後は相手OHロペスにノータッチのアタックを打ち込まれ力尽きた。開幕から唯一フル出場を続けるチーム最年長34歳のベテランMB李博は、