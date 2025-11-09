東西の落語界で近年、師匠や先人の高座名を受け継ぐ「襲名」が相次いでいる。江戸時代に始まった話芸を時代を超えて継承するための慣習で、有名な名前は代を重ねて守られてきた。襲名は、落語家にとってどんな意味を持つのだろうか。「円楽」いろいろ「先代、先々代の円楽を忘れてほしくないから、継ぐことに決めた」。９月中旬、七代目三遊亭円楽さん（４８）の襲名披露興行が東京・浅草の寄席で開かれ、円楽さんが思いを語っ