「人間国宝」の対象が拡大され、料理人や日本酒造りの職人らからも選ばれる見通しになった。生活に根ざした伝統の文化を、確実に後世に伝えていきたい。歴史的、芸術的に重要な技能を守る国の重要無形文化財の範囲を広げるよう、文化審議会が文部科学相に答申した。少子高齢化で継承が危ぶまれる分野が多くなっているためで、１９５４年の制度創設以来、初の範囲拡大となる。これまで重要無形文化財として保護の対象となって