クマに襲われる被害が連日のように報じられている。クマが出没するたびに警戒や安全確保にあたっている、市町村職員や警察官の負担が重くなっているのは事実だろう。緊急の対策として、自衛隊が出動して駆除の支援にあたるのは、やむを得ない。政府は、住民の生活や安全を守るための総合的な対策を講じるべきだ。クマ被害が深刻化している秋田県の要望を受け、防衛省が陸上自衛隊を現地に派遣した。秋田駐屯地の隊員約２０