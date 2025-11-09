J1名古屋の山口素弘ゼネラルマネジャーJ1名古屋の山口素弘ゼネラルマネジャー（56）が成績不振により退任することが8日、関係者への取材で分かった。近く発表される。同日、2節を残して来季のJ1残留が決まったものの、チームは暫定16位に沈んでいる。元日本代表MFで、横浜FCで監督経験がある山口氏は2018年に育成部門を統括するアカデミーダイレクターとして古巣の名古屋に戻り、21年からゼネラルマネジャーを務めている。22年