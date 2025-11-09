DeNAの伊藤光捕手DeNAの伊藤光捕手（36）が、国内移籍を視野に海外フリーエージェント（FA）権を行使する手続きを取ったことが8日、関係者への取材で分かった。プロ18年目の今季は6試合の出場にとどまったが、2軍では75試合に出て打率3割9厘をマーク。周辺に「今後の野球人生を考え、他球団の評価を聞いてみたい」と話しているという。2008年に高知・明徳義塾高から高校生ドラフト3巡目でオリックスに入団し、14年にベストナイ