タンザニア大統領選後の葬儀に参列した人たち＝4日（AP＝共同）【ナイロビ共同】アフリカ東部タンザニアで10月29日に実施された大統領選に対する抗議デモを扇動したとして、司法当局は反逆罪で240人以上を訴追した。英BBC放送が7日報じた。デモは大統領選の前後に行われ、AP通信によると、治安部隊が鎮圧のため発砲するなどし、多数が死亡したとみられる。野党側は死者が千人以上に上ると主張した。選挙では有力野党候補2人が