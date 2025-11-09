大蔵経を手に取る石濱教授（手前）＝１０月２３日、總持寺チベット仏教最高指導者の先代ダライ・ラマ１３世から曹洞宗の高僧に贈呈された貴重な経典が、所蔵先の總持寺（横浜市鶴見区）で関係者に披露された。１世紀以上にわたり一般公開されていない「門外不出の宝物」（担当者）とあって、閲覧に向けて交渉を重ねてきた研究者は「極めて価値が高い」と感嘆した。披露されたのは、仏教の教えを集め合わせた経典群「チベット大