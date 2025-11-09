◇フィギュアスケートグランプリシリーズ第４戦ＮＨＫ杯最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）各種目のフリーが行われ、女子は今季限りで引退するエース・坂本花織（２５）＝シスメックス＝が１５０・１３点、合計２２７・１８点で、ともに今季世界最高点をマークして２連覇。２６年ミラノ・コルティナ五輪代表選考で重要な位置付けとなるＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出を決めた。男子は鍵山優真（２２）＝