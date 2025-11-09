◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節鹿島２―１横浜ＦＣ（８日・メルスタ）首位の鹿島は横浜ＦＣを２―１で下した。０―０の後半にＦＷレオセアラ、知念慶がゴールを挙げた。採点と寸評は以下の通り。鬼木達監督【６・５】前節から先発４枚替えを敢行し、その全４選手が得点関与。柏どうこう関係なく、あと２勝で優勝ＧＫ早川友基【６・０】失点シーンで株を上げたというのも変な話だが、あの左手１本セーブは何だありゃＤＦ小池