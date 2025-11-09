オリックス・佐藤一磨投手（２４）が８日、「コンプレックス解消」の一歩を踏み出した。自己最速は１４８キロながら、今季は直球の球速が１４０キロ前後にとどまったことを踏まえ、高知キャンプのブルペンでフォーム矯正に着手。「真っすぐが弱い、とずっと思っている。（１９０センチの体を）２０％くらいしか使えていない」と岸田監督、厚沢投手コーチのもと、出力アップへの「特別ドリル」に励んだ。通常フォームで５０球程