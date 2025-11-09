家庭の事情で参加が遅れていた侍ジャパンの巨人・岡本和真内野手（２９）が８日、強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５、１６日＝東京Ｄ）に向けた宮崎合宿に合流し、フルメニューを消化した。フリー打撃では衝撃のバックスクリーン弾を放つなど、仕上がりは上々だ。井端弘和監督（５０）は、１０日の広島戦（サンマリンスタジアム宮崎）での４番起用を明言。世界一を知る巨人の４番が、連覇を狙